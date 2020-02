Divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt tiene un gran perdedor: Maddox

El joven de 18 años ha recibido gran parte de la atención negativa en la separación de sus famosos padres.

Mientras Angelina Jolie y Brad Pitt se han divorciado, sus seis hijos están siempre bajo el microscopio de Hollywood. Y hay un chico en particular que ha recibido la peor parte de la atención negativa: Maddox Jolie-Pitt.

No es ningún secreto que la relación de Maddox y su padre Brad Pitt se ha vuelto tensa en los últimos años. Por supuesto, algunos detalles permanecen privados (y probablemente siempre lo serán), pero ha habido varios informes que arrojan luz sobre lo que sucedió con esta pareja padre-hijo.

A mediados de septiembre de 2016, hubo acusaciones de un altercado entre Brad Pitt y su hijo mayor Maddox Jolie-Pitt mientras la familia estaba en un vuelo de 12 horas desde Francia a Los Ángeles, según Us Weekly. Las fuentes afirmaron que Brad estaba “bebiendo mucho” y “se frustró” cuando Angelina Jolie le pidió que se detuviera. No está claro cómo Maddox se involucró. Unos meses más tarde, una investigación del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, en última instancia, liberó a Brad de cualquier acusación de abuso infantil.

Angelina y Brad se separaron poco después del incidente del avión, y su representante le dijo a TMZ en noviembre de 2016: “Angelina dijo desde el principio que sentía que tenía que tomar medidas para la salud de la familia y se siente aliviada después de que se estableciero salvaguardas que permitirán a los niños sanar “. Según los informes, se le otorgó la custodia primaria.

Toda la situación parece haber dejado un efecto duradero en la relación de Brad con su hijo. Como se vio en un video de In Touch Weekly en septiembre de 2019, se le preguntó a Maddox si su padre lo visitaría en la universidad de Corea del Sur y respondió: “Um, no sé sobre eso”. También se le preguntó si su relación con Brad había terminado, a lo que respondió: “Pase lo que pase, pasa”.

Tras el incidente del avión y el divorcio, hubo informes de que Maddox Jolie-Pitt nunca quiso volver a ver a su padre Brad Pitt. Una fuente dijo : “Realmente [Maddox] no se ve a sí mismo como el hijo de Brad”, mientras que otra fuente dijo: “Maddox nunca quiere volver a ver a Brad”.

En octubre de 2019, una fuente de US Weekly afirmó que, si bien Angelina Jolie intentó que su hijo hiciera las paces con su padre, “Maddox no ha sido receptivo. Y para Brad, es una pérdida tremenda”.

Si bien las cosas con su padre son un poco complicadas, Maddox Jolie-Pitt está muy cerca de su madre Angelina Jolie y sus cinco hermanos. Como Angelina compartió con Entertainment Tonight en agosto de 2019, todos los hermanos y hermanas de Maddox se unieron a ella para enviarlo a la universidad.

Maddox, nativo de Camboya, actualmente está estudiando bioquímica en la Universidad de Yonsei en Corea del Sur, y según fuentes de la Universidad, el joven ya ha tenido varias citas con chicas, lo que ha dejado muy entusiasmada a su madre.

Probablemente nunca se conozca exactamente qué sucedió en el avión de la familia Pitt-Jolie ese día, pero incluso personas cercanas a Brad Pitt admitieron que estaba equivocado. “Hubo un argumento padre-hijo que no se manejó de la manera correcta y se intensificó más de lo que debería”, dijo a People una fuente cercana a la estrella. “Pitt es enfático en que no alcanzó el nivel de abuso físico, que nadie resultó dañado físicamente. No golpeó a su hijo en la cara de ninguna manera … Él puso sus manos sobre él, sí, porque la confrontación estaba fuera de control”.

No solo Maddox Jolie-Pitt está preocupado por la pérdida de Brad Pitt: también se dice que su hermano menor, Pax Jolie-Pitt está del lado de su madre por la separación, convirtiéndose en lo que las fuentes han descrito como su “confidente más cercano”. En junio de 2018, un juez criticó a Angelina Jolie por hablar mal de Brad a los niños. Se le ordenó informar a los niños que “el tribunal ha determinado que no tener una relación con su padre es perjudicial para ellos”. Seis meses después, salió una posible razón de la reticencia de Angelina a dejar que Brad se quedara con los niños, e involucró a su hijo vietnamita, Pax.

Si los documentos judiciales obtenidos por Us Weekly son realmente precisos, entonces no se puede culpar a Pax, de 15 años, por estar enojado con su padre. Se dice que Angelina le dijo a Pax que Brad nunca quiso adoptarlo, y agregó que su padre estaba “enojado” cuando ella continuó con el proceso de adopción de todos modos. Brad lo niega, pero los expertos de Us Weekly afirman que Brad expresó su preocupación por la adopción de un niño de 3 años sin conocimientos del idioma inglés menos de un año después del nacimiento de Shiloh Jolie-Pitt. Se decía que había sido un “momento muy difícil para la pareja” y las consecuencias “casi terminaron la relación”.

En diciembre de 2018, Angelina Jolie y Brad Pitt finalmente llegaron a un acuerdo de custodia, poniendo fin a su batalla de dos años. Una declaración emitida por la abogada de Jolie, Samantha Bley DeJean, (a través de Entertainment Tonight) dijo que el acuerdo estaba “basado en las recomendaciones del evaluador de custodia de menores” y garantizaba que los niños no tuvieran que pasar por la prueba de un juicio. “La presentación y los detalles del acuerdo son confidenciales para proteger el interés superior de los niños”, agregó DeJean.

Una fuente de Hollywood Life afirmó que “Brad terminó recibiendo más tiempo de custodia de lo que Angelina quería”. Pero no todas las noticias que provienen del campamento de Angelina han sido negativas. En enero de 2019, una fuente diferente le dijo al mismo medio (ET) que todos los niños de Jolie-Pitt están comenzando a mostrar rasgos similares a su padre, y Angelina no podría estar más feliz al respecto. “Le calienta el corazón pensar que los niños están adquiriendo algunas de las increíbles cualidades de las que se enamoró en Brad”, dijo la fuente.

Recoger las piezas después de Brangelina ha sido difícil, pero las cosas parecen calmarse un poco. Según los informes, los ex se reunieron en persona en dos ocasiones en las semanas previas a que acordaran la custodia compartida, lo que solo puede ser una buena señal.