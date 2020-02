Sherlyn revela la reacción de su ex marido Gerardo Islas al enterarse que será mamá soltera

La actriz dijo que el político poblano se tomó muy bien la noticia, y que está “súper contento” con el embarazo.

Sherlyn sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su embarazo: “Con todo mi amor les comparto la noticia más feliz de mi vida, voy a ser mamá”, compartió la actriz en Instagram.

La actriz asegura que recurrió a una inseminación artificial, que se realizó en Nueva York, para poder quedar tener a su primer hijo.

No solo sus fanáticos se sorprendieron con la revelación, sino también su ex marido, Gerardo Islas.

La artista ha compartido la reacción que tuvo su Islas cuando se enteró que estaba esperando un hijo:

“Gerry y yo tenemos una relación maravillosa, para los que no sepan Gerardo es mi exesposo, y está súper contento con mi embarazo”.

“La verdad es que siempre va a ser una persona muy importante para mí”.

La actriz ha aclarado que no se convirtió en madre soltera porque esté decepcionada del amor, pese a haber tenido varias relaciones fallidas.

“No me queda ninguna decepción, creo en el amor de pareja totalmente, simplemente creo que en mi proceso decidí hacer el orden distinto. No hice primero la casita, luego no sé qué y luego el bebé. Bueno, sí me case y todo, pero no salió”, dijo la actriz.