Drake por fin reacciona a actuación de Kendrick Lamar en el Super Bowl

El cantante finalmente ha roto el silencio sobre las polémicas acusaciones de Lamar…

Finalmente Drake reaccionó a la polémica actuación de Kendrick Lamar en el pasado show del intervalo del Super Bowl. Y lo hizo a través de una demanda en el tribunal de Manhattan por difamación contra Universal Music Group por la canción «Not Like Us» y sus acusaciones de pedofilia contra él.

El cantante calificó la presentación como una «difamación» deliberada.

El rapero consideró que la selección de canciones, interpretadas como indirectas hacia él, convirtió el espectáculo en un escenario para reavivar su rivalidad en lugar de celebrar la música.

La disputa entre ambos artistas, que ha marcado el hip-hop durante años, se intensificó tras el aclamado show de Lamar, y podría escalar aún más en el futuro.

Se afirma en la demanda: «La grabación se realizó durante el Super Bowl de 2025 y se transmitió a la audiencia más grande para un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en la historia: más de 133 millones de personas, incluidos millones de niños y millones más que nunca antes habían escuchado la canción ni ninguna de las canciones que la precedieron»

En enero, Drake demandó a Universal Music Group (UMG), no a Kendrick Lamar, por daños no especificados, alegando que la compañía publicó y promocionó «Not Like Us» pese a sus acusaciones falsas de pedofilia y sugerencias de que el público tomara justicia por su cuenta.

Según la demanda, esto provocó un tiroteo contra un guardia de seguridad en la casa de Drake en Toronto, dos intentos de allanamiento, acoso y odio en línea, daño a su reputación y una disminución del valor de su marca antes de renegociar su contrato con UMG. La demanda actualizada incluye más comentarios en línea que reflejan la creencia en las acusaciones de pederastia.