Selena Gomez entrega intimidad con Benny Blanco en foto de Instagram

La cantante dejó un item a muestra en una nueva foto que compartió…

Parece que Selena Gomez y su prometido, Benny Blanco, no escatiman en intimidad. La estrella de «Only Murders in the Building» ofreció a sus fans una mirada accidental a un aspecto personal de su relación en una publicación de Instagram.

Entre las diversas fotos que compartió en su colección, algunos seguidores con ojos de águila detectaron un objeto revelador en el muro de la ventana, justo encima del sofá donde Gomez estaba recostada: una botella de lubricante KY Jelly.

Una fan autodenominada «curiosa» tomó la imagen y la republicó en TikTok, haciendo zoom en la botella para compartir su descubrimiento con otros.

«Sin ofender a Selena y Benny, solo soy una fan curiosa que quiere ver todos los productos que usan mis celebridades favoritas y encontré este producto en particular junto a la ventana», escribió la usuaria de TikTok en el clip, añadiendo con entusiasmo: «¡Me encanta que Benny mantenga a nuestra chica feliz y satisfecha! ¡Amo a esta pareja!».

La sección de comentarios de la publicación original y del TikTok se llenó rápidamente de mensajes de apoyo a la feliz pareja por parte de otros fans de la intérprete de «Lose You to Love Me».

«Dios no permita que una chica tenga aficiones», bromeó un usuario, mientras que otro comentó con picardía: «¿Acaso no oímos que tiene un gran… corazón?», haciendo referencia a una letra de su canción «Sunset Blvd» que muchos interpretan como una alusión a Blanco.

Gomez, de 32 años, y Blanco, de 37, hicieron pública su relación en 2023, y el reconocido productor musical le propuso matrimonio a la actriz en diciembre del año siguiente.

Parece que la pareja aún se encuentra en la etapa de luna de miel de su compromiso, disfrutando abiertamente de su felicidad prematrimonial. El mes pasado, Gomez dedicó efusivos elogios a su prometido al celebrar su 37º cumpleaños con una fiesta temática inspirada en un baile de graduación. «No sé qué hice para merecerte, pero me alegro muchísimo de que hayas nacido», expresó la ex estrella de Disney en Instagram en aquel momento.