Dulce María reconoce que el matrimonio ‘no es miel sobre hojuelas’

Dulce María cumplió un año de casada con Paco Álvarez, y confiesa que el matrimonio ‘no es miel sobre hojuelas’, y que hay que superar muchos retos, en su caso, su embarazo en medio de la pandemia ha sido complicado.

“El matrimonio es construir, tener paciencia, es estar en las buenas y en las malas, y la verdad es que eso lo hemos vivido por completo este año, con mucho amor, pero el amor no siempre es festejos, y no siempre son viajes y es miel sobre hojuelas, sino estar, es contenernos, apoyarnos y cuidarnos en todo momento, y eso es lo que festejamos, aunque nos hubiera gustado festejarlo de otra manera, pero ahorita no se puede”, dijo a El Universal.

La ex RBD habla de lo complicado que ha sido este año, su embarazo en tiempos de pandemia de coronavirus: “Ha sido muy intenso, porque ahorita creo que tenemos que dar gracias de que estamos vivos, que tenemos salud y que Dios nos mandó un motivo y una señal de esperanza con esta bebé, que desde el principio de la pandemia la espero”.

Dulce María a pesar de la pandemia y el embarazo, no interrumpió sus proyectos musicales, y promociona su álbum ‘Origen’, con el sencillo ‘Lo que ves, no es lo que soy’.