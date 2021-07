Ed Sheeran está aprendiendo italiano

El cantante tiene una casa en Italia y quiere poder charlar con sus vecinos.

Ed Sheeran reveló que está aprendiendo italiano. El cantante tiene una casa de vacaciones en Umbría, Italia, y confiesa que se sintió avergonzado de no poder comunicarse con sus vecinos italianos cuando está allí.

En entrevista a la columna Bizarre del diario The Sun, él dijo que los lugareños seguían preguntándole si ya había comenzado las clases de italiano, y Ed finalmente se inscribió en un curso en línea, pero admitió que todavía le cuesta familiarizarse con el idioma.

“Tengo una casa en Italia y cada vez que iba a Italia, mis vecinos decían: ‘Todavía no has aprendido, ¿verdad?’ Y yo decía: ‘Ahí voy, ahí voy’… entonces ahora hago una hora al día y lo he estado haciendo durante unos 10 meses”, reveló.

La estrella de 30 años, que tiene una hija de 10 meses, Lyra, con su esposa Cherry Seaborn, agregó: “Estoy en eso en este momento y es como un idioma completamente nuevo. Reprobé alemán en la escuela, reprobé francés en la escuela, nunca aprendí idiomas. He pasado los últimos diez años viajando por el mundo hablando inglés y sintiéndome realmente avergonzado de estar en todos estos países maravillosos y no poder comunicarme en sus idiomas, por lo que es realmente genial aprender. Parece una llave, abres las puertas y de repente todo este mundo se abre para ti ”, explicó.