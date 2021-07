Lorde encuentra “divino” haberse alejado de las redes sociales

La cantante aseguró que tomar esta decisión la hizo ‘sentirse libre’, sin la presión de leer o ver lo que se dicen de ella.

Desde que decidió dejar las redes sociales, Lorde afirma que ha sido una experiencia ‘divina’.

La cantante de 24 años ha eliminado todas sus publicaciones de Instagram, excepto una en la que promociona su próximo álbum ‘Solar Power’ y otras dos. Y a pesar de tener 7.2 millones de seguidores en Twitter, no ha publicado un tweet desde entonces.

La cantante, cuyo nombre real es Ella Yelich-O’Connor, aseguró que tomar esta decisión la hizo ‘sentirse libre’, sin la presión de leer o ver lo que se dicen de ella.

En una entrevista con el programa de radio australiano ‘Ash London Live’, dijo: “Ha sido divino, realmente me gusta. Soy una persona tímida y sensible. Era mucha información, me doy cuenta de cómo me estaba golpeando con los titulares y pensamientos de otras personas todo el día (…) Estoy muy agradecida por eso ahora ”, explica.

La cantante había dicho anteriormente que sentía que estaba “perdiendo” su gracia al pasar tanto tiempo en las redes sociales.

Lorde admite que salir de las redes sociales tiene una desventaja: siente que ahora es mucho más difícil mantene contacto y estar al día con sus amigos, sin embargo ahora cree que puede vivir mejor y sin estrés.