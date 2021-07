Aunque la pareja sigue en buenos términos, no tiene planes de divorciarse por el momento.

El agente de Justin Bieber, Scooter Braun, podría estar separándose de su esposa Yael Cohen Braun. Según el diario The New York Post, una fuente confirmó que la pareja decidió separarse, aunque sigue en buenos términos y no tiene planes de divorciarse por el momento.

“Se separaron, pero siguen siendo amigos”, aseguró el informante.

El productor de 40 años está casado con la empresaria desde 2014 y juntos son padres de Jagger de seis años, Levi de cuatro y Hart de dos.

El año pasado, en una entrevista, Yael reveló el secreto de su amor duradero. Explicó que se trataba de poder apoyarse mutuamente ‘de cualquier manera’ que lo necesitaran, incluido dar un paso atrás y dar espacio cuando fuera apropiado.

Ella dijo en ese momento: “Veo todo a través de la lente de 20 años por delante. Voy a mirar hacia atrás y estar orgullosa de cómo respondemos a algo, cómo manejamos algo”.