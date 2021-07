Michelle Pfeiffer adora personajes de película que requieren fumar

Aunque dejó la nicotina en 1992, la actriz de 63 años tuvo que encender de nuevo un cigarrillo para interpretar a Frances Price.

Michelle Pfeiffer, quien dejó de fumar en 1992, recordó que fumaba dos paquetes de cigarrillos al día. Y a pesar de haber dejado la nicotina, reconoce que le encanta cuando su personaje en una película necesita fumar.

Para su último papel en la comedia dramática ‘French Exit’, la actriz de 63 años tuvo que encender de nuevo un cigarrillo para interpretar a Frances Price.

Pero Michelle deja en claro que sus cigarrillos en la pantalla grande no contienen nicotina ni alquitrán.

En una entrevista con la revista italiana IO Donna, dijo: “Dejé de fumar hace años, pero siempre es un placer empezar de nuevo. Siempre me ha gustado, pero los cigarrillos que uso no contienen nicotina ni alquitrán, así que no son adictivo. ¡Se acabó la película, se acabó la fiesta! ”, asegura.

La actriz ya había hablado de su hábito de fumar, admitiendo que no tenía un estilo de vida saludable cuando tenía 20 años.

“No siempre fui saludable. Cuando tenía 20, fumaba dos paquetes de cigarrillos al día. Vivía de Marlboro Lights y Coca-Cola todo el día”, recuerda.