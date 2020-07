El nuevo musical de Andrew Lloyd Webber, Cinderella, se estrenará en abril de 2021

El estreno del musical se ha trasladado a la primavera del próximo año debido a la pandemia del coronavirus.

Los productores de The Really Useful Group anunciaron que el nuevo musical de Andrew Lloyd Webber, Cinderella, se estrenará mundialmente en el Teatro Gillian Lynne de Londres el miércoles 7 de abril de 2021.

Andrew Lloyd Webber dijo: “Si bien sigo presionando al gobierno de que los teatros pueden reabrir de manera segura según el modelo de The London Palladium, ha quedado claro que necesitamos trasladar la apertura de Cenicienta a la próxima primavera. Mis equipos han estado trabajando durante todo el cierre para preparar el espectáculo y están ansiosos, pero hay elementos clave, entre los que se incluyen el casting y la construcción de decoración y disfraces, que requieren meses de planificación anticipada y solo pueden comenzar a medida que avanzamos en el camino a la normalidad. Así que el espectáculo continuará, un poco más tarde de lo que se esperaba”.

En la esperada puesta en escena, Carrie Hope Fletcher interpretará a Cenicienta. Ella ha protagonizado Heathers (Theatre Royal Haymarket), The Addams Family (UK Tour), Chitty Chitty Bang Bang (UK Tour), Mary Poppins (Prince Edward Theatre), y más recientemente interpretó a Fantine en Les Miserables en el Teatro Sondheim. También es una autora de grandes ventas y personalidad de las redes sociales.

La producción, una reinvención completa del clásico cuento de hadas, se basa en una idea original de Emerald Fennell, el guionista principal nominado al Premio Emmy de la segunda temporada del éxito internacional Killing Eve.

Cinderella también será protagonizada por Victoria Hamilton-Barritt como la madrastra.