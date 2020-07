Liam Payne reflexiona sobre los desafíos de ser padre durante la cuarentena

El anante ex One Direction hace todo lo posible para orientar a los padres a educar a sus hijos en casa.

En un nuevo episodio del programa BBC Bitesize, el cantante Liam Payne reflexionó sobre los desafíos de ser padre mientras hace todo lo posible para ayudar a los padres a educar a sus hijos en casa durante ese período difícil de cuarentena debido al nuevo coronavirus.

Payne está dando a sus fans una lección de letras de canciones como parte de su participación en la Semana de la Creatividad de BBC Bitesize y fue su papel como padre lo que lo inspiró a participar, revela.

El episodio que presenta Liam en The Big Song es una característica especial que verá a varios artistas profundizar en sus letras y revelar lo que los inspira, como una forma de involucrar a los niños en una lección de música en línea durante el cierre.

Y Liam sabe muy bien lo difícil que puede ser llamar la atención de los pequeños mientras están atrapados en casa, comentó, según el diario inglés Metro.

El ex One Direction, que es padre de Bear, de tres años, ha estado reflexionando sobre los desafíos que conlleva tener a un niño pequeño en casa: “Como padre, sé lo difícil que es mantener a los niños interesados mientras están en casa. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a otros padres con el aprendizaje de sus hijos se siente importante, ahora más que nunca”, justifica.

Liam Payne compartió el significado y la inspiración detrás de su canción Midnight, una colaboración con el DJ sueco, Alesso, y dijo que ‘se trata de superar la adversidad dentro de una relación’.

“Es esta relación que no pensaste que iba a llegar muy lejos y luego te encuentras aquí, y luego en el coro, es como si no quisieras que ese momento con esa persona terminara… Está respaldando esas dos historias juntas, has encontrado a esa persona maravillosa que cuando estás con ella, solo deseas que el tiempo se detenga”.

Después de su separación de Cheryl, Liam ha encontrado el amor con su nueva novia, la modelo Maya Henry.

Ellos pasaron el encierro juntos en la ciudad y el artista se vio obligado a aislarse de su hijo Bear, algo que admite que fue una decisión ‘difícil’ de tomar, pero que él y su ex Cheryl sintieron que era correcto.