Kanye West revela que estuvo enfermo con el Covid-19

Según el rapero, durante el mes de febrero cayó enfermo teniendo mucha fiebre y tomando duchas calientes.

Kanye West ha hablado con la revista Forbes sobre sus planes para postularse a la presidencia de Estados Unidos, afirmando que ha concluído relaciones con el actual presidente, Donald Trump, a quien apoyó en el pasado.

Durante la plática con la publicación, el rapero y marido de Kim Kardashian revela también que tuvo coronavirus en febrero.

Sobre su relación con Trump señala: “Me estoy quitando el sombrero rojo con esta entrevista (…) [la presidencia de Trump] me parece un gran desastre. No me gusta que haya cogido viento que él escondió en el búnker”, señaló.

Y Kanye advirtió que no está preocupado por desviar potencialmente los votos negros de Joe Biden: “Esa es una forma de racismo y supremacía blanca y control blanco para decir que toda la gente negra necesita ser demócrata y asumir que yo voy a dividir el voto. Joe Biden dijo que ‘si no votas por él, entonces no eres negro’. Bueno, ¿actuar como si no hubiéramos escuchado eso?… Obama es especial. Trump es especial. Decimos que Kanye West es especial. Estados Unidos necesita personas especiales que lideren. ¿Bill Clinton? Especial. Joe Biden no es especial”.

Sobre la crisis del coronavirus, el cantante dijo que tuvo la enfermedad en febrero:

“Escalofríos, temblando en la cama, tomando duchas calientes, mirando videos que me dicen lo que se supone que debo hacer para superarlo. ¡Recuerdo que alguien me había dicho que Drake tenía el coronavirus y mi respuesta fue que Drake no podría estar más enfermo que yo!”, señala.

Sin embargo, sus puntos de vista sobre una vacuna contra la Covid-19 son muy cautelosos y más religiosos al parecer.

“Son muchos de nuestros niños los que están siendo vacunados y paralizados … Entonces, cuando dicen que vamos a arreglar a Covid con una vacuna, soy extremadamente cauteloso. Esa es la marca de la bestia. Quieren poner chips dentro de nosotros, quieren hacer todo tipo de cosas, para que no podamos cruzar las puertas del cielo. Lo siento cuando digo que ellos, los humanos que tienen al Diablo dentro de ellos. Y lo triste es que, lo más triste es que no todos llegaremos al cielo, que habrá algunos de nosotros que no lo lograremos”.