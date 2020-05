El príncipe Harry extraña su vida en el ejército británico

El duque de Sussex sirvió anteriormente en el ejército británico durante 10 años, y extraña la camaradería que vivía dentro.

Según los informes, el príncipe Harry confió a sus amigos que extraña su vida en el ejército, ahora que él y su esposa Meghan Markle se han mudado a Los Ángeles y han sido despojados de varios títulos.

El duque de Sussex sirvió anteriormente en el ejército británico durante 10 años, alcanzando el rango de capitán después de dos campañas en Afganistán.

Según un nuevo informe de The Daily Telegraph, aunque Harry no se arrepiente de su decisión de mudarse con su esposa a su país de origen, expresó a sus amigos que “no puede creer” cómo su vida ha sido “trastornada” desde perdió la pequeña conexión militar que aún tenía.

Terminó su carrera militar en 2015 y, según los informes, renunció a los títulos de Capitán General de la Marina Real, Comandante Aéreo Honorario, RAF Honington y Comandante en Jefe, Buques Pequeños y Buceo, Comando Real Naval ,cuando su plan oficial de retirarse de sus deberes reales superiores y vivir en América del Norte con Meghan entró en vigencia.

Aunque, según los informes, conserva su rango de comandante y anteriormente señaló que continuaría apoyando al ejército británico en una capacidad no oficial, una fuente señaló que siente que podría estar en una mejor posición si todavía pudiera ser parte de la institución .

“Harry le dijo a sus amigos que realmente extraña el ejército y sus citas militares”, dijo una fuente al medio. “Echa de menos la camaradería de estar en las fuerzas”.

La fuente agregó: “Le ha estado diciendo a sus amigos que todavía no puede creer que esto haya sucedido. No puede creer que su vida se haya puesto patas arriba. Estaba en un lugar feliz cuando estaba sirviendo en el ejército, luego conoció a Meghan y desde entonces la vida ha sido excelente. Pero no creo que haya previsto que las cosas salieran de esa manera”.

La fuente no identificada se aseguró de señalar que el duque de Sussex de ninguna manera se arrepiente de apoyar a su esposa e hijo, Archie, pero tiene la sensación de que “podría haber estado mejor protegido si todavía estuviera en el ejército”.

En enero, Harry y Meghan anunciaron que planeaban retirarse de sus deberes reales superiores, dividir su tiempo entre el Reino Unido y América del Norte y encontrar una manera de vivir financieramente independiente de la corona.