Emma Stone niega haberse roto el hombro en concierto de las Spice Girls

La actriz aclaró que ella asistió al concierto ya fracturada, tras haberse caído un día antes durante una fiesta.

Emma Stone dejó al descubierto la verdad sobre su supuesta fractura en el hombro durante un concierto de Spice Girls en 2019.

En una aparición en The Ellen DeGeneres Show, la actriz compartió cómo, de hecho, se rompió el hombro, pero antes de ir al concierto.

“Me rompí el hombro en junio de 2019 y se suponía que íbamos a empezar a filmar Cruella como en agosto, o tal vez incluso en julio de 2019”, recordó Emma.

“Y me rompí el hombro en dos lugares. Pero por alguna razón, la historia se convirtió en que me rompí el hombro en el concierto de las Spice Girls, que estaba sobre los hombros de alguien y me caí y me rompí el propio hombro. ¡Y no es verdad!”

“¡No estaba sobre los hombros de nadie! Ya me había roto el hombro”, continuó la estrella de La La Land.

Explicó que no estaba al tanto del alcance de su lesión en el hombro a pesar de haber ido al hospital antes del concierto y terminó dándose cuenta después de que disfrutó del concierto.

“Se suponía que debía ir al concierto de las Spice Girls en Londres, y fui, pero la noche anterior, alguien tuvo una pequeña fiesta en una casa cercana”, compartió. “Y esto fue en 2019, antes de COVID, en que todas las personas podían estar juntas y mezclarse”.

“Y había un piso encerado en esta casa, y resbalé, y mi brazo se volvió hacia atrás y me rompí el hombro. Y luego fui al concierto de las Spice Girls al día siguiente, usé uno de esos pequeños estribillos”.