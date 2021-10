Enrique Guzmán desiste de demandar a su nieta Frida, en Estados Unidos

El cantante declaró que la hija de Alejandra Guzmán ‘vuelve a ser su nieta’…

Luego de que Enrique Guzmán declaró hace unos días que estaba decidido a denunciar a su nieta Frida Sofía en Estados Unidos para ponerle un alto a las acusaciones por presunto abuso s3xual, el cantante decidió no hacerlo.

Guzmán se retractó de su decisión luego de hablar con su hija Alejandra Guzmán, madre de Frida.

Esto dijo al programa Ventaneando: “[Alejandra] está en Miami trabajando… estamos cada quien trabajando, a mí me dijo: ‘papá haz lo que quieras, nada más a mí déjame fuera, es decir, no me involucres’. Si no la involucro entonces para qué me meto yo. Estamos acusados los dos y los dos lo vamos a manejar de las dos maneras”, señaló.

“Hice un recuento familiar, y vuelve a ser mi nieta, así que no voy a proceder nada contra ella, al revés, voy a permitir que se calmen las aguas y la acusación que hace es una acusación grave, pero tendría yo que hacerla venir para que ella declarara y dijera los motivos y no tiene pruebas porque nunca pasó, entonces yo prefiero que se quede en Miami y que arregle allá sus asuntos”, explicó.