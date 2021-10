Kim Kardashian sorprende a una mujer con donación en GoFundMe

La socialite demostró su generosidad al donar algo de dinero en una campaña de caridad…

Kim Kardashian demostró su generosidad esta semana al ayudar a una viuda que enfrentaba el desalojo de su hogar después de la muerte de su esposo, debido a la Covid-19.

Angelia Cantrell, quien se quedó sola con su hija y sus hijos trillizos, inició una página en GoFundMe, explicando su situación, que además, perdió su trabajo en la pandemia.

Kim Kardashian entró a la página de caridad y le donó US$ 3.000. La mujer se quedó muy sorprendida.

En entrevista con el programa Entertainment Tonight, ella dijo: “Cuando vi la donación [de Kim Kardashian], literalmente me caí al suelo llorando. Compartí mi vínculo de GoFundMe con varias celebridades, incluidas las estrellas de televisión de Alaina Huffman y Lisa Berry, que donaron también, simplemente pidiéndoles que compartieran. Nunca soñé que las celebridades se darían cuenta de nuestra historia, y mucho menos donarían. Durante este momento difícil de mi vida, oré a diario y mantuve mi fe continuamente. Cuando recibí la donación, me quedaban horas para reunir el dinero y pagarle al propietario para evitar el desalojo. Las palabras no pueden describir lo bendecidos y agradecidos que estamos. Este, de lejos, ha sido uno de los milagros más grandes que Dios nos ha dado”.