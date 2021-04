Enrique Guzmán habla de los problemas mentales de su nieta Frida Sofía

En entrevista al programa Hoy, Guzmán habla de su preocupación por la enfermedad mental que su nieta pudiera tener.

Enrique Guzmán concedió una entrevista al programa ‘Hoy’, donde habló de su situación con Frida Sofía, y su preocupación por los problemas mentales que su nieta pudiera padecer.

El cantante dijo a Martha Figueroa y a Raúl Araiza: “No entiendo en qué momento su mente cambia de engrane y es otra persona. No sé, y habrá que hacer una serie de estudios o de investigaciones de por qué tiene esos ‘clics’ que le voltean la vida sin que se sepa por qué, sin razón. Es la mayor de mis nietas, tiene 29 años, no sé si está bien, si está mal, si está sola, no sé que le pasa”.

Enrique confesó que él quisiera acercarse a Frida Sofía, pero lo ve en este momento como algo complicado: “Quisiera de alguna manera ir a decirle que aquí estamos, pero no es fácil. Al verme hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible. No sé para dónde voltear, cómo levantar la cabeza”.

Como se sabe, Frida Sofía,además de denunciar públicamente a su abuelo, ha emprendido acciones legales en contra de Guzmán y otras personas, que asegura la abusaron y le hicieron daño cuando era niña.