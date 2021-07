Esposo de Ninel Conde, Larry Ramos, admite que su vida es un caos

Se ha filtrado un audio donde se escucha al colombiano suplicarle a su ex que retire la demanda de paternidad en su contra.

Filtran audios en los que Larry Ramos suplica a su ex que retire la demanda de paternidad que le complica aún más su situación, y le confiesa que su vida es un caos.

En el programa ‘Suelta la Sopa’ sacaron a la luz los audios en el que el empresario colombiano dialoga con Orianny Acurero, quien recientemente lo demandó por negarse a reconocer el hijo que procrearon, de quien no se ha ocupado en proporcionarle los recursos económicos para su manutención.

“Negociemos, tú tienes una vida feliz, creo que eres feliz, deseo que te vaya bien en la vida, a mí no me ha ido bien….estoy en el peor momento…si pudieras estar ahora metida en mi vida, es un caos” se escucha decir a Larry.

El esposo de Ninel Conde además de suplicarle a Orianny que retire las demandas en su contra, le pide dinero: “Si tú sientes que soy el diablo, te pido perdón, le pido a Dios que toque tu corazón. Te llamaba para que me prestaras algo del abogado, gasto y gasto. Si me puedes ayudar para que yo no esté en esas cuatro paredes y poder estar afuera”.

Larry le ofreció a su ex pareja 100 mil dólares para que retire las acusaciones en su contra, algo que ella no aceptó.

