Ex niñera de los príncipes Harry y William será indemnizada por la BBC

Tiggy Legge-Bourke fue difamada y acusada por el periodista Martin Bashir de haber mantenido un romance con Charles…

Un nuevo informe en el periódico británico ‘The Telegraph’ revela que la exniñera del príncipe William y el príncipe Harry, Tiggy Legge-Bourke, será indemnizada por la emisora británica BBC después de que el periodista Martin Bashir hiciera acusaciones falsas contra ella para conseguir una entrevista en 1995 con la princesa Diana.

Bashir había afirmado que la mujer había abortado a un hijo del príncipe Charles e incluso mostró un recibo falso como prueba.

El diario afirma que Tiggy Legge-Bourke recibirá de la BBC una cantidad ‘superior a 100 mil libras esterlinas’ (más de US$ 135 mil).

“Tiggy Legge-Bourke estuvo justo en el centro de la manipulación de Bashir y es seguro que BBC reconocerá el daño causado”, dijo una fuente a la publicación.

Tiggy, que ahora se conoce con el apellido Pettifer después de casarse en 1999, fue el blanco de las acusaciones falsas hechas por Bashir.

El periodista se defendió al diario The Sunday Times: “Nunca quise lastimar a Diana de ninguna manera y no creo que lo hicimos. Todo lo que hicimos en términos de la entrevista fue como ella lo quiso, desde que quiso alertar al palacio, cuándo fue transmitida, y su contenido. No puedo imaginar lo que su familia debe sentir todos los días”, continuó, refiriéndose a los hijos de Diana.

A pesar de utilizar ‘métodos engañosos’ para obtener la entrevista con la princesa, la Policía Metropolitana anunció que Bashir ‘no ha cometido ning[un delito ni nada que constituya crimen’, según BBC.

La princesa Diana estaba convencida de que Tiggy estaba teniendo una aventura con el príncipe Charles, y Bashir solo empeoró la situación.

Aunque Tiggy dejó su rol de niñera después de casarse, la mujer de 56 años ha permanecido como una presencia constante en la vida de los príncipes. Incluso William y Harry son padrinos de sus hijos, y se dice que el hijo de Harry, Archie Mountbatten-Windsor, tiene a Tiggy como una de sus madrinas secretas.

En contraste con su vida como una niñera, Tiggy ahora dirige una posada con su esposo e hijos en Gales.