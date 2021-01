Ex novia de Armie Hammer afirma que el actor le grabó una “A” en el cuerpo

Paige Lorenze, quien a inicio de semana confirmó una relación con Hammer, ha compartido su historia con DailyMailTV.

Los problemas de Armie Hammer continúan aumentando, a medida que otra ex novia se presenta con afirmaciones de que grabó la letra “A” en su cuerpo.

Paige Lorenze aludió a una relación con la estrella de cine en un video de YouTube a principios de esta semana, y ahora la modelo de 22 años ha compartido su historia con DailyMailTV, revelando que el tiempo que pasó con Hammer fue como “un 50 Shades de Gray de la vida real sin el amor ”.

Sus acusaciones siguen a las de otro ex, que afirmó que Armie tenía fantasías caníbales.

El actor ha negado las acusaciones.

Lorenze afirma que a menudo quedaba lastimada después de pasar un tiempo con Hammer, y agrega: “Tenía marcas de dientes y mordidas por todas partes. Estaba completamente obsesionado con morderme. Me dijo “siéntete orgullosa, ya que fueron solo mordiscos de amor”.

“Una vez dijo: ‘Si no me dijeras que me detuviera, me comería un trozo de ti’. Y también hablaba en serio. Era como si en realidad quisiera comerse mi carne. Quería encontrar un médico en Los Ángeles, para poder sacar una de mis costillas … y luego asarla y comerla mientras yo miro. Dijo eso más de una vez. Hablaba muy en serio”, señala.