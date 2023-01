Exguarura de Kanye West hace revelaciones sobre el rapero en documental

Steve Stanulis prepara el lanzamiento del programa ’15 días con Kanye’…

Steve Stanulis, quien trabajó como guardaespaldas de Kanye West y Kim Kardashian, y ahora se ha convertido en actor y productor, se prepara para lanzar un documental sobre su tiempo trabajando con el problemático rapero.

Steve aseguró que Ye, ahorita mismo, ‘está en modo autodestructivo’ y ‘necesita rehabilitación de inmediato’ tras sus arrebatos racistas y antisemitas.

«Necesita rehabilitación… Hay algunos problemas. Quiero decir, obviamente se está aislando (…) Está en modo autodestructivo y necesita ayuda», afirmó en una entrevista con el diario «The Sun».

El hombre habló sobre sus experiencias trabajando para Kanye y afirmó que el cantante seguramente despedirá a cualquiera que intente ayudarlo.

Steve, quien es un exoficial de policía de Nueva York, compartirá detalles explosivos de su experiencia laboral en el documental «15 Days with Kanye» (15 días con Kanye), dirigido por John Bianco y producido por su propia productora Stanulis Films Inc.

La sinopsis del programa dice: «Cuando Kanye West contrata al famoso guardaespaldas y ex oficial de policía de Nueva York Steve Stanulis, las cosas se ponen feas rápidamente. Después de ser contratado para la Met Gala, Stanulis fue despedido por coquetear con Kim. Habla de la demanda de US$ 30 millones, el robo a Kim Kardashian en París y las estrictas reglas de Kanye. Verás a través de los ojos de Steve lo que realmente sucedió durante esos 15 días. Hasta ahora solo has escuchado un lado de la historia».

Aún no se sabe la fecha de estreno y por cual plataforma se presentará el documental.