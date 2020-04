Fernando Carrillo se retira de la actuación

El actor se convierte en CEO de una empresa que inicia operaciones en Latinoamérica.

Fernando Carrillo anuncia que deja definitivamente su carrera como actor, para dedicarse a su faceta de empresario como el C.E.O de una compañía fundada por un empresario chino que entrará en operaciones en América Latina.

El actor venezolano fue elegido por Dr. Morgan Shi, un empresario y productor de origen chino, fundador de la compañía Fight to Fame para ser el nuevo C.E.O. de México y América Latina de su empresa. Esta compañía emite la criptomoneda llamada FF Token, una competencia directa de la denominada Bitcoin, que es la más popular y poderosa en todo el mundo.

Fernando tomará posesión de su cargo el próximo 1 de mayo, y expresó muy emocionado su nueva actividad: “Estoy viviendo un momento muy especial en mi vida, estoy enamorado, la carrra artística me dio muchas alegrías pero no es suficiente, es el momento de regresar y devolver tantas bendiciones que he recibido y sigo recibiendo de Dios”.

El último trabajo de Carrillo como actor fue la obra de teatro ‘El último día de mi vida’, enfrentándose también a una serie de polémicas y rumores acerca de sus vida íntima, algo que molestó demasiado a Fernando, quien denunció que todo eso se trataba de vulgares calumnias.