Sofía Castro ha publicado un mensje de despedida a su abuela

Sofía Castro dedicó en Instagram un mensaje de despedida a su abuela doña Socorro, y con frases llenas de amor y nostalgia expresó lo que significó su abuela para ella y sus hermanas.

La joven actriz escribió: “En medio de una pandemia perdí a mi abuela, la más bonita, la de los ojos azules, el gran amor de mi papá, nuestra abuela incondicional, que siempre estuvo sin importar qué, siempre nos contestaba el teléfono diciéndote que agradecía tu llamada, que siempre nos decía que nos cuidáramos y que éramos el tesoro más grande que mi papá le había dado”.

Sofía dijo que su abuela siempre le aconsejó que persiguiera sus sueños sin importar lo que dijeran los demás, y que estaba muy orgullosa de todo lo que había logrado, “Puedo recordar muchas cosas hermosas y divertidas a su lado…es muy difícil tener que despedirte con guantes de látex y no poder sentir tu mano, traer tapabocas para no contagiar y no ser contagiado…se fue ayer y se llevó un pedacito de mi alma…”.

La hija mayor del productor El Güero Castro concluyó: “hizo una familia y un papá ejemplar, y a pesar de que ya no estará con nosotros está su amor, su tiempo y todo lo que nos enseñó. Nos pidió que la recordáramos siempre como una mujer fuerte…hasta siempre mi bien amada GRACIAS POR TANTO”.