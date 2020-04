Se demuestra que relación entre Jennifer Lopez y ex de Alex Rodríguez no es la mejor

Se han publicado una serie de fotografías donde se ve que la relación de la artista con Cynthia Scurtis es muy tensa.

La relación entre Jennifer López y la ex mujer de su prometido Alex Rodríguez no es la mejor, según se puede apreciar en las imágenes que se difundieron del cumpleaños de la hija menor del ex pelotero.

La semana pasada la hija más pequeña de Alex llamada Ella, quien cumplió 12 años, y su papá y Jennifer le organizaron una pequeña reunión familiar a la que acudió Cynthia Scurtis, madre de la pequeña.

En las imágenes se pudo ver que la relación de Cynthia con JLo no es muy buena, pues se notó mucha tensión entre ambas y nunca se vio que conversaran, incluso se notaba que las dos no estaban cómodas.

Jennifer siempre ha demostrado mucho cariño hacia las dos hijas de Alex, y ha tratado de hacer un hogar acogedor y lleno de amor tanto para sus hijos como para las niñas de su novio, quienes prácticamente viven con ellos, aunque también pasan temporadas con su mamá.