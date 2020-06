Fernando del Solar admite que a veces “quiere tirar la toalla”

Aunque procura mantenerse positivo en sus batallas de salud, a veces su ánimo decae y quiere dejar de luchar.

Fernando del Solar ha sido una persona muy valiente al enfrentar con entereza sus problemas de salud, pero confiesa que hay momentos en que decae su ánimo al grado de ya no querer hacer nada por recuperarse.

“A veces hay días en que yo quisiera tirar la toalla. No siempre estoy en positivo, hay días buenísimos y no tan buenos, pero de donde saco las fuerzas es de mis ganas de vivir, de seguir viendo crecer a mis hijos, de seguir paseando con mi pareja, de seguir comiéndome el mundo, de seguir caminando, de seguir descubriendo, de seguir aprendiendo. Me aferro a esas cosas”, declaró el conductor argentino a la prensa.

“Cuando me termino de recuperar y vuelvo a recaer o pasa algo, digo bueno, ni modo a caminar 100 metros, mañana 200, pasado 300 y así pasito a pasito. Tratando de dejar de lado el pasado, porque de nada sirve cargar con esas piedras, ni tampoco pensar mucho en el futuro, sino el hoy y aquí”, agregó del Solar.

Fernando como se sabe ha estado en tratamiento por cáncer de pulmón, a finales del año pasado estuvo varias semanas hospitalizado por neumonía, y actualmente se ve muy delgado y demacrado, por lo que está en fase de recuperar su peso.