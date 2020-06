Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz finalizan su romance

Rumores indican que el ex presidente está más preocupado e deslindarse de los casos de corrupción, que en el amor.

El romance entre Tania Ruiz y el ex presidente de México Enrique Peña Nieto llegó a su fin, según reveló una fuente cercana a la modelo, a la revista TV Notas.

Según el informante, la modelo de 33 años y el político terminaron su relación antes de iniciar la contingencia sanitaria por el coronavirus: “Terminaron su relación desde hace más de dos meses cuando inició la cuarentena, y como cada quien se encuentra en diferentes lugares, eso los hizo distanciarse por completo, y dudo que se reconcilien”.

La fuente indicó que Peña Nieto nunca se vio muy enamorado de la rubia: “Aunque se veía que se querían, notamos que él no estaba muy enamorado como aparentaba. Seguían juntos porque a los dos les convenía. Enrique quería mantener su relación en secreto, y le molestó cuando publicaron las primeras imágenes con Tania, pues aún no se confirmaba su separación y divorcio de Angélica Rivera; hasta llegó a creer que habría sido la misma Tania quien filtró las fotos, y a partir de ahí le filtró unas condiciones para que no la reconocieran públicamente y no la captaran los paparazzis cuando salieran juntos a algún sitio público”.

No se descarta que el romance hubiera terminado por los escándalos de corrupción que involucran al ex presidente, quien estaría más ocupado en deslindarse de cualquier acusación, dejando de lado por el momento una relación de pareja.