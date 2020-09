Fin de Keeping Up With The Kardashians podría ser una estrategia comercial

Poderosos sistemas de streaming estarían negociando la continuación del reality en sus plataformas.

El clan Kardashian-Jenner recibe con gran tristeza la noticia del fin de su exitoso reality ‘Keeping Up With The Kardashian’, después de 14 años al aire, pero la noticia podría ser solo una estrategia para ganar muchos millones más.

Existen informes que señalan que gigantes del streaming como Netflix y Amazon, estarían negociando la continuación del controvertido reality show familiar.

La matriarca Kris Jenner reveló que la noticia les causó gran pesar a todos, pero que especialmente le afectó más a Khloé. Este reality llegó a 20 temporadas, y en él se vieron grandes transformaciones de todos los miembros de la familia, incluso el cambio de sexo de Bruce Jenner, quien ahora es Caitlyn.

A pesar de lo impactante que fue este anuncio del fin del reality, se asegura que todo se trata de una estrategia publicitaria, pues se sospecha que sale del canal E! Entertainment Television, quien pagó USD$150 millones en 2017 por el contrato con las Kardashian, quienes actualmente estarían en pláticas con alguna plataforma de streaming como Netflix, Amazon o Apple, quienes están dispuestos a ofrecer muchos millones más por quedarse con este reality que narra la vida diaria de esta mediática familia.