Gabrielle Union protagonizará nueva película de Netflix

Gabrielle Union ha sido elegida para el papel principal de la próxima película de comedia romántica ‘The Perfect Find’, que se estrenará en Netflix.

AGC Studios, de Stuart Ford, está financiando y produciendo la película junto con Union y su productora I’ll Have Another.

Basada en el libro best seller del mismo nombre de Tia Williams, la película será dirigida por Numa Perrier, cuyo debut como directora Jezebel se estrenó el año pasado en SXSW.

Union interpretará a Jenna Jones, una mujer con la esperanza de que su nuevo trabajo en periodismo de belleza represente un nuevo comienzo en su vida, según informa Deadline.

Pronto se entera de que su nuevo jefe, Darcy, es su enemigo. Jenna comienza una relación con el camarógrafo de la compañía, Eric, y las cosas se complican cuando se entera de que es el hijo de Darcy.

Gabrielle Union comenzó su carrera cuando apareció en comedias de televisión en la década de 1990.

Pasó a varios papeles secundarios en películas de comedia para adolescentes, incluyendo She’s All That (1999) y 10 Things I Hate About You (1999).

Eso la llevó a su papel decisivo en la película de comedia adolescente Bring It On (2000).

Su currículum en Hollywood también incluye a The Brothers (2001), Bad Boys II (2003), Deliver Us from Eva (2003), Neo Ned (2005), Daddy’s Little Girls (2007), Think Like a Man (2012) y Think Like a Man Too (2014), así como Breaking In (2018).