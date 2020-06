Piden reemplazo de estatuas confederadas por otras de Britney Spears

Una petición de una residente de Louisiana y fan de Spears, pide se sustituyan las estatuas de personas ligadas al esclavismo.

Miles de personas firmaron una petición solicitando el reemplazo de estatuas erigidas en el estado estadounidense de Louisiana en honor a personalidades controvertidas, involucradas en la Guerra Civil de los Estados Unidos por los bustos de la cantante Britney Spears.

El pedido fue realizado en el sitio web Change.org por una fan de Britney llamada Kassie Thibodeaux. En la solicitud, ella pide que todas las estatuas confederadas en su estado natal sean reemplazadas por la figura de la intérprete de éxitos como “Oops … I Did It Again”, “You Drive Me Crazy” y “Toxic”, informa tmz.com.

“Antes de convertirse en una de las leyendas pop más importantes e influyentes del mundo, Britney Spears vivía en una pequeña ciudad del sur llamada Kentwood, Louisiana. Britney no solo demostró su talento, sino que también demostró su fortaleza de carácter, no solo superar el colapso mental muy publicitado, pero trabajar continuamente para mejorar a sí misma. Ella es una inspiración para millones “, dice un extracto del documento escrito por Kassie.

El texto además dice: “Ella ya se ha ganado su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y ahora es hora de que su estado natal la honre con el tributo que se merece. Hagan lo correcto: reemplacen las estatuas confederadas con una héroe de Luisiana y un ser humano influyente, Britney Spears”.

La petición está dirigida al gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, al senador Bill Cassidy y al diputado Cedric Richmond, y ha recibido el apoyo de muchas personas: hasta la fecha, el documento ha asegurado cerca de 11,000 firmas.

Actualmente, hay 32 monumentos dedicados a personalidades confederadas en el estado de Louisiana. Estos tributos han sido objeto de controversia y revisiones hoy debido a la ola antirracista que comenzó en los Estados Unidos debido a la muerte de George Floyd por un policía blanco en Minnesota.