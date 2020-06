Meghan Markle está “absolutamente preocupada” por su mejor amiga acusada de racista

Jessica Mulroney ha perdido su programa de TV y contratos después de que amenazara con demandar a una influencer negra.

Meghan Markle está “absolutamente preocupada” con las amenazas “subidas de tono” de su mejor amiga Jessica Mulroney, de pretender demandar a una influencer negra y “ya no puede estar relacionada con ella”, según el Daily Mail.

“Meghan está absolutamente mortificada de que la hayan arrastrado a este completo desastre. Dijo que Jessica no es racista, pero que la forma en que manejó la situación (con la influencer de moda) fue sorda y desgarradora”, dijo un amigo cercano de Meghan a la publicación.

Mulroney fue despedida de Good Morning America, de la cadena ABC, y su programa de televisión fue cancelado después de amenazar con demandar a la influencer negra Sasha Exeter, después de que la pareja se desentendiera por el racismo en Instagram.

“Meghan dijo que debido a lo que está en juego, ya no puede asociarse con Jessica, al menos no en público. Deben hacer lo que tienen que hacer para preservar su dignidad y su propia reputación”, agrega la fuente.

El escándalo trae una gran vergüenza a Meghan, quien dedicó su breve tiempo como miembro de la realeza a promover el bien social y es una activista de igualdad racial de toda la vida.

La fuente agregó que “no se sorprenderían” si esto marcara el “principio del fin de su amistad”.

También dijeron que Meghan no puede defender públicamente a Mulroney en este caso o ayudar a salvar su carrera.

“No es que Meghan pueda llamar a ABC y defender a Jessica”, dijo la fuente. “Había una razón por la que Meghan esperó tanto tiempo para hacer una declaración acerca del racismo. Ella quería hacerlo bien. Dijo que instó a Jessica a hacer lo mismo desde el principio”.

No estaba segura de qué podría decir. Quería decir lo correcto y estaba realmente nerviosa de que no lo haría o de que sería malinterpretado. Y me di cuenta de que lo único incorrecto que decir es no decir nada”, dijo Meghan.

Mulroney hizo referencia a Meghan en su disculpa a Exeter en Instagram, diciendo: “Lamento inequívocamente por no haber hecho eso contigo y por cualquier daño que haya causado. Como te dije en privado, he vivido una experiencia muy pública y personal con mi amigo más cercano, donde la raza estaba al frente y al centro. Fue profundamente educativo. Aprendí mucho de eso. Prometo continuar aprendiendo y escuchando cómo puedo usar mi privilegio para elevar y apoyar las voces negras”.

Sasha Exeter reveló que hace semanas, Mulroney ‘se ofendió’ ante un ‘llamado genérico a la acción’ que hizo pidiéndole a los influencers blancos que usaran sus plataformas para manifestarse.

Ella afirmó que Mulroney amenazó a Exeter con una demanda después de que Exeter revelara públicamente que habían estado envueltas en una guerra privada de palabras sobre el racismo.

No está claro cómo respondió Mulroney exactamente, pero las dos comenzaron a discutir y ‘en última instancia’ se intensificó hasta que Mulroney le dijo a Exeter que iba a contactar a las empresas con las que Exeter trabajaba.

Cuando Exeter salió a hablar del asunto, Mulroney publicó un comentario en su página de Instagram para que otros lo vieran y se disculpó. Exeter afirma que, sin embargo, luego le envió un mensaje privado, amenazando con demandarla por difamación.