Hailey Bieber rechaza especulaciones de cirugías plásticas

La modelo reclamó a un usuario por compartir una foto “editada por maquilladores”.

La modelo Hailey Bieber condenó a un usuario de Instagram por compartir una foto editada y especular que había mejorado quirúrgicamente su apariencia.

“¡Deja de usar fotos editadas por maquilladores!” comentó Bieber. “Esta foto de la derecha NO es lo que soy … Nunca me he tocado la cara, así que si te vas a sentar y compararme a los 13, y luego a los 23, al menos usa una foto natural que no sea editada tan loca”.

Después de regañar al usuario, los fanáticos de la estrella de The Biebers on Watch salieron en su defensa. “Los que odian nunca sabrán cuán puro es su corazón”, dijo un usuario. Señalando la belleza natural de Bieber, otro fan intervino: “¡Ella es naturalmente hermosa y no necesita ningún tipo de mejora … !!! ¡Hermosa por dentro y por fuera!”.

Este reclamo de Bieber llega un día después de que su compañera modelo Gigi Hadid abordara los rumores de que ella también se había sometido a una cirugía plástica.

“La gente piensa que hago rellenos en mi cara, y es por eso que mi cara es redonda: he tenido esto desde que nací”, le dijo a la maquilladora de Maybelline, Erin Parsons, durante un Instagram Live, y señaló que su cara ha cambiado desde que quedó embarazada. “Especialmente el mes de la moda, cuando ya tenía unos meses embarazada, ya sabes”…

La futura madre, que está esperando su primer hijo con su novio Zayn Malik, agregó: “Creo que me gusta, ya tengo las mejillas, así que es como si no hubiera mucho que me gustaría rellenar”.

En las últimas semanas, Hailey Bieber ha estado dando a sus fans una visión interna de cómo ella y su esposo Justin Bieber mantienen su complexión perfecta durante su serie de Facebook Watch.

“Me mantengo en un régimen realmente estricto”, compartió. “Nunca hay un momento en que me duerma sin lavarme la cara. Nunca duermo con el maquillaje puesto, nunca. Cuando tengo tiempo libre, realmente nunca uso mucho maquillaje. Nunca me voy a poner un maquillaje completo como si fuéramos a salir … como una noche de cita o algo así. Trato de mantenerme hidratada, bebiendo mucha agua “.