Brian Austin Green está “devastado” con divorcio de Megan Fox

El actor en realidad no está en un buen lugar tras su separación de la actriz Megan Fox.

Brian Austin Green “realmente no está en un buen lugar” después de haber sido abandonado por la actriz Megan Fox.

“Él está devastado por el divorcio”, dijo una fuente de la revista US Weekly.

“Siempre la amaré y sé que ella siempre me amará y sé que, como familia, lo que hemos construido es realmente genial y muy especial”, dijo el actor a inicio de esta semana, cuando aceptó que él y Megan se habían separado tras 15 años de matrimonio.

“Apesta cuando la vida cambia y algo a lo que estás acostumbrado, que has estado haciendo durante 15 años, tratas de mantenerlo, pero cambias. Hay un aspecto desconocido … hay un hoyo en mi estómago … Realmente no quiero que Megan y yo estemos en desacuerdo … ella ha sido mi mejor amiga durante 15 años y no quiero perder eso”.

Brian Austin Green y Megan tienen tres hijos juntos, de 3 a 7 años, y la fuente dice que Kassius, a quien Brian comparte con su ex novia Vanessa Marcil, “no ha pasado mucho tiempo con la familia”.