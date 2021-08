Halsey critica a revista que se negó a hacer su ‘portada de maternidad’

La cantante cuenta la discriminación sufrida para que una revista hiciera una portada por su disco, estando embarazada.

La cantante y compositora Halsey dijo que una publicación rechazó la oferta de tener la sesión de maternidad en su portada.

La cantante, que recientemente lanzó su álbum If I Can’t Have Love, I Want Power, reveló los desafíos que enfrentó en la industria mientras estaba embarazada de su primer hijo.

En una aparición en Zane Lowe de Apple Music 1, Halsey compartió: “Había publicaciones que eran como … Ya sabes, estábamos saliendo y tratando de crear portadas de revistas basadas en el lanzamiento del álbum, y decían, ‘Sí , pero ¿va a estar embarazada? Porque no queremos hacer una maternidad’ “.

Halsey recordó: “Y yo pensaba, no es una portada de maternidad. Se trata de mi álbum, simplemente estoy embarazada. Y ellos dicen, ‘No, es una portada de embarazada”. Y yo decía, ‘¿Entonces no puedo ir a hablar sobre mi álbum?’ “

La artista también compartió que ha aprendido a abrazar el paso del tiempo, a pesar de que se espera todo lo contrario en la industria de las cantantes.

“No envejezcas”, dijo la nominada al Grammy sobre la mentalidad que enfrentan algunas estrellas. “No te quedes embarazada porque entonces no puedes salir de gira. Es como una mentalidad que se acaba el tiempo, donde el tiempo comienza a convertirse en tu enemigo”.