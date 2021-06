Harry Styles se prepara para lanzar una nueva marca de belleza

Styles es director de una empresa registrada no hace mucho tiempo, que tiene como objetivo vender fragancias y cosméticos.

El cantante británico Harry Styles podría estar preparándose para expandir su imagen como un ícono de la moda neutral en cuanto al género.

Según los últimos rumores, el ex miembro de One Direction ha sido nombrado director de una empresa registrada no hace mucho tiempo, que tiene como objetivo vender fragancias y cosméticos.

Según el informe de Page Six, la nueva empresa se registró en el Directorio de empresas del Reino Unido el 25 de mayo.

El informe también citó algunos detalles que circulan en las redes sociales acerca de que su asistente Emma Spring es la codirectora de la compañía.

Los informes revelaron que si las noticias sobre su línea de cosméticos tienen algo de verdad, lo más probable es que sea una marca de belleza unisex, ya que Harry Styles es conocido por su estilo andrógino.