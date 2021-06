Maite Perroni sería amante del productor Andrés Tovar

A pocos días de haber anunciado su separación de Koko Stambuk, Perroni es señalada de romper un matrimonio.

El productor del programa Sale el Sol, Andrés Tovar y su esposa Claudia Martín, estarían terminado su relación, todo por culpa de Maite Perroni, quien tendría una relación con el productor.

Los conductores del programa Sale el Sol, que produce Tovar, han confirmado que su jefe se encuentra triste y separado de la actriz Claudia Martín, que forma parte del elenco de la telenovela “Fuego Ardiente”.

“Llevan separados varios meses, no están juntos, pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia como se está comentado el día de hoy en una revista”, dijo Ana María Alvarado.

La semana pasada la propia Maite Perroni confirmó su separación del productor musical Koko Stambuk, con quien llevaba 7 años de relación, argumentando que sus vidas estaban tomando diferentes caminos.

Claudia Martín no ha brindado ninguna declaración al respecto, aunque en sus historias de Instagram destaca la frase: “Los actos siempre tendrán la última palabra”.

Maite Perroni tampoco ha reaccionado al artículo publicado por Tvnotas, donde es señalada como la “amante” de Andrés Tovar.