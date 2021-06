Mujer que acusó a Khloe Kardashian de enviarle un mensaje, mintió

Una mujer que acusó a Khloe Kardashian de enviarle un mensaje directo, resultó haberlo falsificado.

Una fuente habló con DailyMail.com y compartió que se demostró que la mujer en cuestión, Kimberly Alexander, había manipulado la captura de pantalla donde supuestamente recibió un mensaje de la fundadora de Good American.

El mensaje mostraba las acusaciones de Kimberly de que comparte un hijo con el hombre de la estrella de Keeping Up with the Kardashians, Tristan Thompson.

Sin embargo, el medio demostró que sus afirmaciones eran falsas, ya que la captura de pantalla real muestra que Kimberly parece haberse enviado el mensaje a sí misma.

Una fuente cercana a la estrella de reality show dijo: “Kimberly lo manipuló para que pareciera que Khloe le envió un DM, pero Khloe nunca lo hizo. De hecho, ha estado enviando mensajes a Khloe, y Khloe no ha respondido a mensajes directos y etiquetas recientes de Kimberly “.

El truco falso se produce después de que Tristan Thompson presentó una demanda por difamación exigiendo US$ 100,000 contra sus reclamos.