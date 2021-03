Hermano menor de los Jonas Brothers lucha contra las adicciones y la salud mental

Frankie Jonas agradece estar vivo después de “luchar” con las drogas y el alcohol.

Frankie Jonas, el hermano menor de los Jonas Brothers, Nick, Joe y Kevin Jonas, reveló su lucha contra la adicción y su salud mental.

En un video en TikTok, el estudiante de la universidad de Columbia, admitió que está “agradecido” de estar vivo después de “luchar” con las drogas y el alcohol y reveló que contemplaba el suicidio antes de ponerse sobrio.

El chico de 20 años, compartió su experiencia mientras respondía a un fan en un video publicado en su cuenta de TikTok, @frankiejonastherapist.

“Esta no es de ninguna manera la explicación elocuente que espero dar en un modo mucho más serio que esto”, comenzó Jonas. “Sin embargo, desde muy joven, luché con la bebida y las drogas como un escape porque odiaba la vida y no quería estar aquí. Finalmente, después de muchos años de intentar suicidarme, llegué a un punto en el que iba a hacerlo de verdad… pero algo intervino y me salvó la vida”, continuó.

“Hice un tratamiento y eso me salvó. No podría estar más agradecido por el hecho de que estoy vivo hoy porque mi mundo ha cambiado de forma tan bella y tan astronómicamente y ya no soy esa persona. No podría estar más agradecido de estar vivo y feliz hoy”, señaló.

En otro video publicado en su cuenta de terapia de TikTok, Jonas reveló que ha estado sobrio durante un año y medio, y señaló que la sobriedad es “una de las mayores bendiciones y los viajes más increíbles y difíciles de [su] vida”.

“El primer paso es la aceptación”, explicó. “Y si es algo que realmente quieres, ya sabes, ahora mismo AA y NA y todo ese tipo de programas están todos en línea, así que puedes hacer lo que sea. Solo busca Intergrupo o ese tipo de recursos para encontrar reuniones de Zoom. Es fácil. Solo tienes que aceptar que necesitas ayuda y que hay otras personas que pueden ayudarte. Así que, con suerte, eso te ayudará. Todo el amor del mundo”, dijo.