Mandy Moore y Taylor Goldsmith festejan el primer mes de vida de su hijo August.

La actriz de This Is Us, Mandy Moore, compartió detalles sobre su parto natural y el cuidado de su hijo recién nacido.

La actriz de This Is Us, Mandy Moore, y su esposo Taylor Goldsmith festejaron en Instagram el primer mes de vida de su hijo August “Gus” Harrison, quien nació el 20 de febrero.

El sábado, la actriz de 36 años compartió un video del bebé en sus historias de Instagram para conmemorar la fecha.

En el video que publicó la feliz mamá, el pequeño Gus es visto boca abajo, acostadito, mientras suena una melodía de Roger Miller de fondo y se escucha a Moore animándolo.

“Un poco de tiempo boca abajo y algo de Roger Miller en su ‘mesversario'”, escribió.

Esta semana Mandy compartió detalles sobre su parto natural y el cuidado de su hijo recién nacido en un nuevo episodio de Informed Pregnancy Podcast con el Dr. Elliot Berlin.

Moore dijo que se siente “afortunada” de que amamantar no haya sido una molestia:

“Creo que tal vez debido a que tuve un parto tan agotador, los dioses me sonreíran en términos de amamantamiento… Porque ha sido, toco madera, relativamente fácil”, continuó. “Se enganchó de inmediato. No he tenido ningún problema con el suministro. Es un bebé muy hambriento y está bien alimentado”, señaló.

“Sí tuve el dolor en los pezones y tuve que desarrollar mi tolerancia y mi umbral para el dolor… Lo comparo con tocar la guitarra, donde te salen callos en los dedos. ¿Sabes a qué me refiero?”, añadió la actriz.

“Tengo mucho leche. En todo caso, eso es algo con lo que he estado lidiando, pero estoy segura de que se regulará y estará bien en el futuro”, afirmó.