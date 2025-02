Hija de Paquita la del Barrio acusa a su hermano de maltrato

Martha Elena acusó a Iván Miguel de agresión a través de sus redes sociales…

En medio del duelo por el fallecimiento de Paquita la del Barrio, su hija adoptiva, Martha Elena Martínez, ha generado controversia al acusar a su hermano Iván Miguel de presunto maltrato. A través de redes sociales, Martha Elena reveló detalles de una tensa relación con su hermano y lo acusó de agresión.

En un video que posteriormente eliminó en TikTok, Martha Elena afirmó que Iván Miguel la habría agredido y maltratado en el pasado.

«Dices, ‘somos dos hermanos’, no, Miguel, somos tres. Yo tengo mi acta de nacimiento y tengo los apellidos de mis padres, porque ellos me adoptaron, me dieron todo su amor», expresó en el video.

«Ahora tú da tu versión: ¿por qué me odiaste? ¿Por qué me pegabas? Y, te digo una cosa, piensa bien lo que vas a hablar porque no creas que tú me vas a… y todo lo que me maltrataste», continuó.

Según Univisión, Martha Elena también mencionó que Paquita la del Barrio tuvo que defender a los hijos de Iván Miguel en alguna ocasión, aunque no proporcionó detalles. «A mi mamá no le gustaba estar contigo, te lo quiero decir, porque eres una persona… tú te conoces perfectamente», agregó.

La hija adoptiva de la cantante advirtió a su hermano que no permitirá más abusos y que está dispuesta a defenderse. «No quieras ya abusar de mí, porque ya no te lo voy a permitir, yo tengo mi familia […] Tú no me quieres, no me interesa, pero mi madre me adoró», sentenció.

Más tarde, al ser cuestionada sobre su video publicado en sus redes sociales, admitió haberlo hecho por «impulso»: «Sí lo comenté, cometí un error, la verdad, me dejé llevar por el impulso», admitió Martha Elena en una entrevista.