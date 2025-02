Cruz Martínez responde a las acusaciones de Alicia Villarreal

El músico habla de las acusaciones de violencia intrafamiliar y asegura que pronto se revelará la verdad…

Cruz Martínez, el reconocido músico y productor, ha decidido romper su silencio tras la denuncia presentada en su contra por su aún esposa, Alicia Villarreal. A su salida de un restaurante en Nuevo León, México, Martínez fue abordado por el periodista Félix Palomo, quien le preguntó sobre el proceso legal en curso.

Martínez declaró que las acusaciones son completamente falsas: «Estoy bien. Ya saben que todo es una mentira, todo es una mentira…»

Martínez se limitó a reiterar su inocencia, asegurando que «todo es mentira» y que «pronto se darán cuenta de todo». Sus declaraciones contrastan con la postura de Alicia Villarreal, quien ha manifestado su determinación de llegar «hasta las últimas consecuencias» en la búsqueda de justicia.

La cantante, a través de un comunicado emitido el 21 de febrero, informó que presentó una denuncia por «actos de violencia» el 16 de febrero. Aunque el comunicado no menciona explícitamente a Cruz Martínez, sí señala que Villarreal habría sido víctima de «circunstancias de violencia», sobre las cuales no dará declaraciones para no interferir con el proceso legal.