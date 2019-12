Idris Elba recibe la ciudadanía de Sierra Leona

El actor, que nació en Londres, ahora es ciudadano de Sierra Leona porque de ahí es originario su padre.

Idris Elba, ha recibido la ciudadanía de Sierra Leona, país donde nació su padre. La estrella de cine británica aterrizó en la capital, Freetown, en su primera visita al país.

Elba le dijo a la BBC: “Esta ciudadanía es el mayor honor que podía obtener de mi país”.

“No soy ajeno a África: he estado en África, he hecho películas en África, he defendido a África”, dijo. “Pero Sierra Leona, es un sentimiento muy diferente porque es el hogar de mis padres”.

“La bienvenida ha sido increíble, y me he conectado directamente a esa energía con la que creo que en Sierra Leona está aumentando. El hijo de la tierra regresará para fertilizar la tierra”.

Como parte de ese compromiso, el actor de ‘Avengers’ dijo que quería invertir en el desarrollo del turismo, pero también habló sobre impulsar la industria del entretenimiento.

“Estados Unidos o Inglaterra no pueden albergar mi ambición. África puede albergar mi ambición, puedo crear otro Disney aquí y no puedo hacer eso en Estados Unidos”.

Elba nació en Londres en septiembre de 1972. Su difunto padre creció en Sierra Leona y su madre es de Ghana.