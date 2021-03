Ivonne Montero tiene daño pulmonar por causa de la Covid-19

La actriz preenta fiebre, tos, y una tomografía ha mostrado que tiene un daño pulmonar.

Ivonne Montero revela que a cinco días de haber dado positivo a covid-19, tras hacerse una tomografía, se ve que el virus le ocasionó daño pulmonar.

“No ha sido fácil, toda esta semana he tenido fiebre, se me ha intensificado la tos, ya me hicieron una tomografía y tengo daño pulmonar. No me siento muy bien, me duele todo el cuerpo, pero estoy con buen ánimo. Va a venir ahorita una doctora a verme, espero que se me quite pronto esto” dijo la actriz en un video que compartió, donde se le ve toser constantemente.

Ivonne se encuentra aislada en su casa, su hija Antonella se encuentra en casa de sus abuelos, quienes se están haciendo cargo de los cuidados de la niña mientras su mamá se recupera y ya no pueda contagiarla.