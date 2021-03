Eminem ha tenido su cuenta de TikTok cancelada

Los ejecutivos de la compañía de videos cortos han suspendido la cuenta del rapero por fomentar la violencia contra las mujeres.

Eminem fue cancelado de Tik Tok, después de varios videos que subió a esta popular aplicación, en la que abiertamente apoya la violencia contra las mujeres.

Todo inició cuando un usuario recordó la canción que realizó en colaboración con Rihanna ‘Love the way you lie’, donde se escucha al rapero decir: ‘si ella vuelve a intentar marcharse, la ataré a la cama y prenderé fuego a la casa’, lo que revivió el lamentable caso de las agresiones sufridas por la cantante de manos de su ex pareja Chris Brown.

No se tardó Eminem en reaccionar al respecto, y lanzó una canción titulada ‘Tone Deaf’ y la acompaña con un video en el que se dirige a quienes piden que lo cancelen: ‘no me detendré ni siquiera cuando mi pelo se vuelva gris, no me detendré hasta que me cancelen’”.

El rapero ha sido señalado en el pasado por apoyar la violencia contra las mujeres, ya que en uno de sus videos se ve ‘matando’ a su novia, incluso escribió un tema en el que no solo apoya a Chris Brown, sino que dice que él mismo golpearía a una mujer si ‘fuera necesario’.