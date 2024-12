Jennifer Lopez reflexiona sobre su divorcio y el crecimiento personal

La artista revela cómo ha logrado superar los desafíos de su vida personal y encontrar la felicidad interior…

La cantante y actriz Jennifer Lopez ha ofrecido una mirada íntima sobre cómo ha afrontado su reciente divorcio de Ben Affleck. En una entrevista con British Vogue, la artista compartió su filosofía de vida y cómo ha logrado encontrar fuerza en la adversidad.

Lopez reveló que ha adoptado una perspectiva positiva ante los desafíos, viendo cada dificultad como una oportunidad de crecimiento. «Creo que la forma en que supero las cosas no es pensando que me están sucediendo a mí, sino que están sucediendo para mí y sobre cuál es la lección que se debe aprender en el momento», expresó.

La artista ha encontrado consuelo en la idea de que las experiencias difíciles son parte del proceso de aprendizaje. «Porque eso es realmente lo que son nuestras dificultades en la vida», afirmó.

En entrevistas anteriores, la cantante ha compartido cómo ha aprendido a valorar su felicidad personal por encima de todo. «Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí», expresó en una entrevista con Interview.