Joaquin Phoenix aboga por liberar presos para que no mueran por coronavirus

El actor pidió al gobernador Andrew Cuomo la excarcelación de los presos más vulnerables ante el virus.

Joaquin Phoenix ha manifestado su inquietud ante la situación que viven miles de presidiarios, y ha pedido la excarcelación de presos, aquellos más vulnerables ante el virus, para impedir la propagación del Covid-19 en las prisiones de Nueva York.

“La propagación del coronavirus en las cárceles amenaza la salud y la seguridad de todos nosotros. Cuando estás encarcelado no existe la distancia social y garantizar una buena higiene no es una opción. Los líderes deben hacer todo lo posible para evitar que las personas encarceladas y los que trabajan en las cárceles enfermen y propaguen el virus”, dijo el actor a través de un comunicado en el marco de la campaña ‘Release Aging People in Prison’.

“Le pido al gobernador Andrew Cuomo que otorgue clemencia a los neoyorquinos en prisión. La vida de tantas personas depende de sus acciones. Nadie merece morir en prisión de COVID-19”, dijo Phoenix.

Según tmz.com, Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador, informó que han iniciado un proceso para liberar a los prisioneros “con 90 días o menos restantes en su sentencia, que tienen 55 años de edad o más, y cuyo delito no fue un delito grave o sexual”.