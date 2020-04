Lindsay Lohan hace todo lo posible para “sobrevivir” en Dubai

La actriz está pasando la cuarentena en aquella ciudad, y dice que el confinamiento allá “es muy estricto”.

Lindsay Lohan está haciendo todo lo posible para sobrevivir en Dubai en medio de estrictas órdenes de cuarentena.

La nativa neoyorquina, que ha llamado a los Emiratos Árabes Unidos su hogar durante los últimos seis años, admite que ha sido una lucha para obtener los suministros que necesita en medio de las graves restricciones de cuarentena por coronavirus de la región.

“Es muy estricto aquí”, explicó durante un video chat con David Spade para su espectáculo Lights Out. “No se te permite salir, se lo toman muy en serio.

“Solo una persona puede salir de la casa a la vez. Si no tienes una razón o no estás aprobado para obtener un permiso para ir al supermercado, te encuentran sin guantes ni máscara, o superas los 90 minutos puedes ser reprendido”.

Lindsay, que planeaba hacer una gira por los Estados Unidos para promocionar su nueva canción Back to Me cuando comenzó el cierre, pasa su tiempo entre su natal Nueva York y Medio Oriente, pero no puede verse a sí misma regresando a los Estados Unidos permanentemente en el corto plazo.

“Vivo aquí (en Dubai), sí, llevo aquí unos seis años. Pero voy mucho a Nueva York para ver a mi familia … y estuve en Londres antes de esto ”, compartió. “No he estado en Los Ángeles en más de 10 años. Los paparazzi definitivamente me asustaron mucho allá, pero no he tenido ningún motivo real para volver”.

Lindsay afirma que si alguna vez regresara a Los Ángeles, sería por una buena razón, como filmar una secuela de su exitosa comedia adolescente Mean Girls: “Estaría realmente emocionada de hacer eso”, dijo.