Khloe Kardashian y Tristan Thompson planean tener otro hijo

En un nuevo episodio de su reality show, se escucha a Khloe decirle a su ex que necesitará algo de su esperma.

Khloé Kardashian le ha dicho a Tristan Thompson que necesita su esperma.

Fue durante un capítulo del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ en que la famosa reveló en una plática de lo más amena sus planes a su ex pareja.

Los dos aparecen conversando en Facetime: “¿Qué pasa si tenemos otra hija? ¿Tendríamos que comprarlo todo de nuevo?”, expresó ante la cara atónita Khloe. “¿Quién va a tener otra hija?”, le respondió.

“Quizás necesite algo de tu esperma”, dijo al deportista sin pensárselo dos veces. “Pero eso ya lo plantearemos más tarde, se necesita de otro episodio”, bromea.