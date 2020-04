Ozuna acusa a Ricky Martin de excluirlo del remix de “Tiburones”

El reggaetonero dijo que ya él había viajado a la ciudad de Miami para grabar la canción cuando se enteró que había sido sacado.

El cantante Ozuna dio a conocer que Ricky Martin decidió sacarlo sin explicación alguna del remix de “Tiburones”, el más reciente sencillo musical del cantante puertorriqueño.

Según el reggaetonero, Ricky decidió sustituirlo con Farruko después de que ya él había viajado a la ciudad de Miami para grabar la canción.

“Me puse bien triste cuando vi que no salí en la canción, no fue como molesto ni nada de eso. Yo respeto mucho a Ricky, me hizo ir a Miami, me hizo hacer esto y aquello.”

Ricky Martin sorprendió a todos sus fans a inicios de mes al anunciar en Instagram que su exitoso tema musical “Tiburones” tendría una versión remix con la participación del artista urbano Farruko.