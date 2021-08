Juan José Origel fue hospitalizado de emergencia

El conductor tuvo que someterse a una cirugía en un hospital de su natal León…

Juan José Origel informó a través de su Instagram que tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia, por una hernia.

El conductor de televisión compartió imágenes desde el hospital, diciendo:

“Estoy en León, de urgencia me operaron una hernia. Tenía una hernia, y luego el doctor me operó, y a la hora de que me abre, tenía otra. Dos por uno, también me convino. Pero aquí estoy, ya para la próxima semana espero estar de cuerpo entero”, señaló.

Pepillo ya se encuentra en casa en recuperación tras el susto:

“Gracias gracias gracias a todos los que se preocuparon por mi operación! Ya estoy en mi casa en León recuperándome de la intervención que gracias al doctor Hector Flores Calleja todo salió muy bien GaD!”, comentó.