Hilary Duff dio positivo a la variante Delta de Covid-19

La actriz compartió imágenes desde la cama y reveló nuevos síntomas de la enfermedad…

Hilary Duff reveló a través de su cuenta de Instagram que está con Covid-19. La actriz y cantante dijo que no se encontraba bien y cuando le hicieron la prueba dio positivo debido a la variante Delta que actualmente está muy desenfrenada en California, donde vive.

Duff compartió en sus stories de Instagram una foto de ella acostado en la cama.

También reveló sus síntomas y expresó su gratitud por haber recibido la vacuna a tiempo.

“Síntomas: dolor de cabeza severo. Sin sabor ni olor. Presión en los senos nasales. Niebla mental. Feliz de estar vacunada”, dijo.

Debido a su nuevo diagnóstico, la actriz tendrá que mantenerse alejada de las grabaciones de la la serie How I Met Your Father, el spin-off de la plataforma Hulu de How I Met Your Mother.

Ella se infectó días después de compartir una foto del set del nuevo programa con sus compañeros de reparto Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma y Brandon Michael Hall.